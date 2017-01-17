Лавров: Механизм расследования инцидентов до сих пор не внедрен из-за отсутствия консенсуса внутри ОБСЕ

Договоренности по внедрению механизма расследования инцидентов и увеличению числа наблюдателей в зоне нагорно-карабахского конфликта до сих пор не реализованы из-за отсутствия консенсуса внутри Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как передает ТАСС, Лавров напомнил, что эти договоренности были достигнуты после обострения конфликта в апреле 2016 года с учетом взаимных обвинений Армении и Азербайджана, и добавил: «К сожалению, даже такая элементарная вещь, необходимая для этого [чтобы не повторялось обострение] - механизм расследования инцидентов и увеличение количества наблюдателей на линии соприкосновения, она не может воплотиться в жизнь, потому что пока отсутствует консенсус в ОБСЕ».

О причинах отсутствия такого консенсуса он посоветовал «поинтересоваться у представителей этой организации».

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о том, какой будет позиция Москвы, если Азербайджан начнет «освобождать свои оккупированные территории», закроет ли Москва на это глаза или «вмешается во внутренние дела Азербайджана», глава МИД РФ подчеркнул, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта не является абстрактным и «не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана», по поводу нагорно-карабахского конфликта существует «целый набор решений, прежде всего решений, которые принимались в Совете безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня».

По словам Лаврова, «требование [Совета безопасности ООН] о том, чтобы освободить оккупированные территории, сохраняет силу, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха».

Глава внешнеполитического ведомства России констатировал, что все это закреплено в многочисленных решениях Минской группы ОБСЕ, а также заявлениях и документах, которые принимались и подписывались президентами Армении и Азербайджана. «Мирное урегулирование споров записано там со всей недвусмысленностью», - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что кровавые события в регионе, произошедшие в апреле 2016 года, вызывают глубочайшую тревогу, при этом добавив, что «Россия сыграла решающую роль в том, чтобы остановить это кровопролитие в тот момент».

Напомним, сопредседатели Минской группы ОБСЕ в распространенном 9 января заявлении, в частности, призвали «лидеров Армении и Азербайджана строго следовать договоренностям, достигнутым в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, в том числе по возможности в кратчайшие сроки привести к окончательному виду механизм ОБСЕ по расследованию инцидентов».

Отметим также, что армянская сторона неоднократно выражала свое согласие на незамедлительную реализацию договоренностей, достигнутых 6 мая 2016 года в Вене и 20 июня того же года в Санкт-Петербурге, а именно: внедрение механизмов расследования инцидентов и расширение числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения.

О деле блогера Лапшина

Касаясь дела арестованного в Белапуси за посещение Нагорного Карабаха блогера Александра Лапшина, Сергей Лавров на сегодняшней пресс-конференции заявил, что Россия против криминализации посещения журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе. Кроме того, Москва против того, чтобы экстрадировать россиян, задержанных в той или иной стране, в третью страну, продолжил он.

«У нас был консульский контакт с Лапшиным. Мы, кстати сказать, знаем, что он одновременно является гражданином Израиля, и израильские дипломаты тоже были с ним в контакте. Мы примем все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина Российской Федерации», - заявил Лавров.

Напомним, блогер Александр Лапшин был задержан 14 декабря в Минске по требованию Азербайджана.