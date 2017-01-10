Минская группа ОБСЕ выступила с заявлением по инциденту 29 декабря

Накануне сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением в связи с инцидентом, который имел место на армяно-азербайджанской границе за несколько дней до Нового года.

«Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в попытке нападения на армяно-азербайджанской границе 29 декабря 2016 года, которое привело к жертвам, - говорится в заявлении послов Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Ричарда Хогланда (США): - Вооруженные силы Армении все еще держат у себя тело азербайджанского военнослужащего, убитого в ходе боев».

«Нарушения режима прекращения огня неприемлемы и противоречат обязательствам сторон, которые несут полную ответственность за то, чтобы не применять силу. Сопредседатели призывают лидеров Армении и Азербайджана строго следовать договоренностям, достигнутым в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, включая обязательство по установлению механизмов ОБСЕ по расследованию в кратчайшие сроки. Сопредседатели также призывают вернуть, без задержек, человеческие останки в соответствии с соглашением в Астрахани в 2010 году, принимая во внимание исключительно гуманитарный характер этого вопроса. Мы призываем стороны прекратить взаимные обвинения и предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации», - говорится в заявлении.

Сопредседатели выражают соболезнования семьям погибших армянских и азербайджанских солдат, «чьи надежды на Новый год были омрачены горем бессмысленных потерь».