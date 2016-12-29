Шармазанов: Использовав термин НКР, Бордюжа не оговорился, а послал ясный сигнал Баку

Использовав в своем сегодняшнем заявлении термин НКР, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа не оговорился, а послал четкий сигнал Баку, считает вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

Напомним, в результате предпринятой сегодня рано утром азербайджанскими войсками попытки диверсионного проникновения на участке государственной границы Армении юго-восточнее села Чинари Тавушской области с армянской стороны погибли трое военнослужащих.

В беседе с Радио Азатутюн, отвечая на вопрос о том, как он оценивает произошедшее и чем обусловлен этот шаг Азербайджана, Шармазанов сказал: «Эта диверсия Азербайджана достойна решительного осуждения, это в очередной раз показывает террористический характер государства Азербайджан. Всю ответственность за произошедшее должно нести военно-политическое руководство Азербайджана во главе с их руководителем. Потому что, несмотря на то, что после апрельских четырехдневных событий при посредничестве госсекретаря США Керри и президента РФ Путина состоялись саммиты в Вене и Санкт-Петербурге, так Азербайджан фактически отвечает на сигнал, посланный ему странами-сепредседателями».

Вице-спикер парламента Армении считает, что международное сообщество должно дать очень строгую оценку действиям Азербайджана.«В этом смысле считаю положительным заявление генерального секретаря ОДКБ. Скажу почему. Во-первых, наличие заявления само по себе является положительным фактом. Во-вторых, Бордюжа называет действия Азербайджана в Чинари провокацией. И в-третьих, считаю очень важным следующее: если прежде и ОДКБ, и страны-сопредседатели, и международное сообщество, говоря о карабахском урегулировании и о карабахской стороне, использовали термин Нагорный Карабах, то теперь на официальном сайте ОДКБ мы можем по-русски прочесть: Нагорно-Карабахская Республика», - сказал Шармазанов.

«Я не думаю, что это оговорка, я считаю, что это ясный сигнал, впервые такая организация, как ОДКБ, говоря о Нагорном Карабахе, использует термин НКР. И этот ясный сигнал Азербайджану. Я считаю, что этот комментарий должен послужить примером для других международных организаций», - подчеркнул он.

«А что касается сказанного Бордюжей, повторяю, факт заявления сам по себе очень важен, поскольку они не стали недосягаемы и дали конкретный ответ, отметив, что операция произошла в Чинари, фактически в Армении. И, естественно, опровергается лживая, гебельсовская азербайджанская пропаганда о том, что якобы армянская сторона напала, а они оборонялись. Конкретно указав, что действия произошли в Чинари, Бордюжа подтверждает, что Азербайджан осуществил диверсию, это провокация и большой удар по переговорному процессу. Это можно считать одним из редких адресных заявлений, - отметил Шармазанов и добавил: - Конечно, я не говорю, что мы должны этим воодушевиться, радоваться. Секретарь ОДКБ сделал то, что обязан был сделать. Но не говорить о том, что это положительным момент, было бы неправильно».

На замечание Радио Азатутюн о том, что в своем заявлении генсек ОДКБ, тем не менее, не назвал Азербайджан, то есть, не высказал адресной критики, вице-спикер НС ответил: «Извините, село Чинари находится не на границе с Грузией или Ираном. Село Чинари находится на границе с Азербайджаном, и, естественно, когда [Бордюжа] говорит о Нагорно-Карабахской Республике, а также об апрельских событиях, он очень четко отмечает, что это Азербайджан. Как Ла-Манш находится на границе Великобритании и Франции, так и армянское село Чинари граничит исключительно с Азербайджаном».