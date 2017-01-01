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2016: год в фотографиях

Все, что определило 2016 год, – в снимках фотожурналистов

Кровопролитие на Ближнем Востоке, исход беженцев, неожиданные результаты народного волеизъявления в Британии и США. Все, что определило 2016 год (40 фотографий).
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Мальчик смотрит через замерзшее окно автобуса в Минске. 5 января. (AFP/Sergei Gapon)
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Мальчик смотрит через замерзшее окно автобуса в Минске. 5 января. (AFP/Sergei Gapon)

Надежда Толоконникова во время съемок нового музыкального клипа в Москве 13 января. Песня &quot;Чайка&quot; относится к генеральному прокурору Юрию Чайке. (epa/Denis Sinyakov)
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Надежда Толоконникова во время съемок нового музыкального клипа в Москве 13 января. Песня "Чайка" относится к генеральному прокурору Юрию Чайке. (epa/Denis Sinyakov)

Портрет кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на доме в Уэст-Дес-Мойнсе, штат Айова, 15 января. (Reuters/Jim Young)
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Портрет кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на доме в Уэст-Дес-Мойнсе, штат Айова, 15 января. (Reuters/Jim Young)

Женщина с детьми в разрушенном войной доме в курдском городе Силопи на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Ираком, 19 января. (AFP/Ilyas Akengin)
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Женщина с детьми в разрушенном войной доме в курдском городе Силопи на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Ираком, 19 января. (AFP/Ilyas Akengin)

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