Парафировано соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС

Армения и Евросоюз сегодня парафировали новое рамочное соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня директора Европейской службы внешнеполитических действий по вопросам Восточного партнерства, России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Люка Девина и руководителя подразделения главного директората Еврокомиссии по торговле Петроса Сурмелиса.

Налбандян приветствовал визит должностных лиц, прибывших в Армению с целью парафирования соглашения, и выразил уверенность в том, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с Евросоюзом и странами-членами организации.

Глава МИД Армении подчеркнул, что соглашение будет подписано в текущем году, и добавил, что оно отразит глубину, уровень и объем отношений между Арменией и ЕС. Глава армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что документ свидетельствует о той важности, которую Армения придает сотрудничеству с ЕС.

За встречей последовало парафирование соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.

От имени Республики Армения документ парафировали заместитель министра иностранных дел Карен Назарян и переговорщик по торговым вопросам, первый заместитель министра по экономическому развитию и инвестициям Гарегин Мелконян. От имени ЕС документ подписали директор Европейской службы внешнеполитических действий по вопросам Восточного партнерства, России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Люк Девин и руководитель подразделения главного директората Еврокомиссии по торговле Петрос Сурмелис.

Напомним, в конце прошлого месяца Ереван и Брюссель заявили, что пришли к согласию по новому документу.