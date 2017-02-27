Ереван и Брюссель договорились о новом соглашении

Спустя три года после провала соглашения об ассоциации, Армения и Европейский союз сегодня договорились о новом политическом соглашении.

Как сообщает корреспондент Радио Азатутюн в Брюсселе, документ, вероятнее всего, будет подписан в мае.

Соглашение станет основной для дальнейших отношений Брюсселя и Еревана. Заключительный этап переговоров вокруг соглашения подытоживается в ходе стартовавшего накануне визита президента Армении в Брюссель.

В столице Евросоюза Серж Саргсян сегодня уже встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Согласно официальному сообщению, запланированы также встречи президента Армении с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таяни, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ереван и Брюссель таким образом пытаются восстановить отношения, которые в какой-то мере были разорваны после того, как 3 сентября 2013 года в Москве после переговоров с президентом России Серж Саргсян неожиданно объявил о том, что Армения намерена вступить в Таможенный, а в последствии в Евразийский союз. Этим заявлением лидер Армении, по сути, отказался от ожидающегося заключения соглашения об ассоциации с ЕС, вокруг которого более трех лет велись переговоры.

Несмотря на это Армения, став членом возглавляемого Россией экономического союза, заявила, что хочет продолжить диалог с Евросоюзом в политической и торговой сферах.

По оценке главы Центра региональных исследований Ричарда Киракосяна, новый документ, хотя и является более слабым, однако для сторон имеет большое значение.

«Несмотря на то, что Армения является членом Евразийского экономического союза, неожиданно данное соглашение заключает в себе большую экономическую составляющую, чем мы ожидали. Значительные сферы для инвестиций, конкуренции, политики «открытого неба» в гражданской авиации, секторы экономики были взяты из соглашения об ассоциации и адаптированы к условиям членства Армении в Евразийском экономическом союзе», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Киракосян.

