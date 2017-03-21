Беларусь: В следовавшем из Армении самолете были обнаружены радиоактивные вещества

Официальный Минск утверждает, что на борту самолета, следовавшего рейсом из Армении в Болгарию, во время остановки на территории Беларуси были обнаружены радиоактивные вещества. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился расследовать инцидент.

Вчера на совещании по вопросам организации белорусско-российских учений «Запад-2017» Лукашенко, обращаясь к инцидентам, имевшим место на белорусской границе, и в частности к продолжающимся попыткам провести через границу страны «оружие и другие опасные предметы и вещества», заявил: «Один инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран. Прошу расследовать все эти инциденты и о результатах доложить мне».

«Это все свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало. Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране», - согласно государственному информагентству «БелТА», также подчеркнул глава Беларуси.

Спустя некоторое время после этого заявления разъяснения представил Государственный пограничный комитет Беларуси, отметив, что инцидент произошел в воскресенье в аэропорту города Гомель на юго-востоке страны.

«Радиационный фон одного из ящиков, обнаруженных на борту самолета, следовавшего из Армении в Болгарию, превышал норму в 250 раз», - заявил представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Олег Ляшук.

Российское информагентство ТАСС в свою очередь сообщает, что самолет не был пассажирским и направлялся в Болгарию.

В связи со звучащими из Минска утверждениями Управление гражданской авиации Армении отмечает, что из страны в настоящее время в белорусские города прямые рейсы не осуществляются. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь ведомства Сатеник Ованнисян, отметив, что дополнительные разъяснения они представят позже.

В ответ на вопрос «Арменпресс» по этому поводу в управлении по информации и связям с общественностью Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении сообщили, что еще 3 октября 2016 года, в рамках работ по увеличению сроков эксплуатации и обновлению основных узлов второго блока ЗАО «Армянская Атомная Электростанция», основной подрядчик, избранный основным заказчиком - «Росатомсервис», а именно, хорватская компания «ХРИД», завезла в Армению соответствующее оборудование на борту самолета, принадлежащего белорусской авиакомпании JSC Aircompany Grodno. Оборудование предназначалось для осуществления контроля по эксплуатации за проводимыми работами. По завершении указанных работ оборудование хорватской компании «ХРИД» было вывезено из Армении – тем же путем. Белорусская авиакомпания JSC Aircompani Grodnо представила 15 марта 2017 года заявку на осуществление полета Ереван-Гомель. В сопроводительных документах имеется соответствующая информация о природе перевозимого груза, которая была представлена белорусским авиационным властям, разрешение на полет было получено. Перевозка вышеуказанного оборудования была произведена на основании договора, заключенного с соответствующей транспортной компанией, в соответствии с международными правилами, регулирующими соответствующую документацию».

Это очередной случай напряженности между Арменией и Беларусью за последние месяцы. Напомним, в прошлом месяце союзница Армении Беларусь выдала Азербайджану по требованию последнего задержанного в Минске блогера Александра Лапшина, который оказался в бакинской тюрьме за посещения Нагорного Карабаха. Этот скандальный инцидент последовал за визитом Лукашенко в Баку, где белорусский лидер был награжден азербайджанским коллегой орденом имени Гейдара Алиева и пообещал его отработать.