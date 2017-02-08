Армения жестко реагирует на экстрадицию Лапшина

Все представленные в Национальном собрании Армении политические силы осуждают решение Беларуси о выдаче росийско-израильского блогера Александра Лапшина Азербайджану, резко критикуя при этом Александра Лукашенко, более 22 лет подряд являющегося президентом Беларуси.

Вице-спикер парламента Армении, представитель правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, который является сопредседателем армяно-белорусской комиссии по межпарламентскому сотрудничеству, назвал произошедшее «грязной сделкой между двумя недемократическими режимами».

«Потому что демократические правительства вряд ли пошли бы на подобный шаг, так как это противоречит демократическим ценностям, фундаментальному праву человека на свободу, праву на свободное передвижение. Этот прежде всего стало шагом против союзника Беларуси - Российской Федерации. Во-вторых, это стало шагом против мирного урегулирования и против Республики Армения», - сказал Шармазанов.

Он подчеркнул, что произошедшее негативно повлияет на армяно-белорусские отношения: «По крайней мере, на данном этапе мы не собираемся садиться за стол с нашими белорусскими коллегами и что-то обсуждать, потому что Беларусь не только должна дать объяснения. Считаю, что по крайней мере на парламентском уровне она должна раскаяться в шагах, которые она совершила против Российской Федерации, против мирного урегулирования и против Республики Армения».

Сегодня заседание парламента началось с обсуждения вопроса экстрадиции Лапшина.

Оппозиционные депутаты были более жесткими в своих заявлениях, предложив отозвать посла Армении в Беларуси и прекратить членство Армении в ОДКБ.

Ереван и Минск находятся в одном военно-политическом блоке уж около 25 лет.

«Это по своей политической значимости равноценно экстрадиции Рамиля Сафарова из Венгрии в Азербайджан. Считаю, что МИД Армении должен отозвать посла Армении в Беларуси и предпринять самые жесткие дипломатические и политические меры противодействия», - сказал оппозиционный депутат Никол Пашинян.