Элинар Варданян: Эти выборы отличаются особой напряженностью

Обычно в Армении выборы не проходят в спокойной обстановке, но текущие выборы отличаются особой напряженностью. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн высказала член предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) Элинар Варданян.

Напомним, что накануне блок ОРО выступил с заявлением в связи с инцидентом в селе Джрарат Армавирской области Армении. Как утверждает ОРО, представитель правящей Республиканской партии Армении Самвел Галстян, который, согласно блоку, является родственником заместителя начальника полиции Левон Ераносяна, высказывал угрозы в адрес жителя села, сторонника оппозиционного блока. Более того, согласно ОРО, один из людей из окружения сельского старосты наставил на сторонника блока пистолет.

«Этот случай говорит о том, что сельский староста, который по должности обязан обеспечивать безопасность в общине во время проведения мероприятий, связанных с избирательной кампанией, сам провоцирует инциденты и излишнюю напряженность», - заявила Элинар Варданян, которая является членом возглавляемой Варданом Осканяном партии «Единение».