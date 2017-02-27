Эксперт: Армения находится в завершающей стадии восстановления отношений с ЕС

Руководитель Центра региональных исследований Ричард Киракосян считает, что Армения сейчас находится на завершающей стадии восстановления отношений с Евросоюзом.

«Самое главное заключается в том, что чиновники ЕС очень рады, что президент Армении Серж Саргсян посетит Брюссель с государственным визитом. Он и в прошлом посещал Брюссель по случаю встреч ЕНП и т.д., но они особенно приветствуют официальный государственный визит. Также важно, что президент Саргсян встречается с генеральным секретарем НАТО. Представители НАТО также очень рады. Но на следующей неделе нам не следует ожидать подписания каких-либо соглашений. Сейчас мы находимся на завершающей стадии переговоров и восстановления отношений Армения-ЕС. Это рамочное соглашение подготавливается, но, по крайней мере, несколько недель займет юридическая сверка и перевод документа. По словам чиновников ЕС, на следующей неделе нужно ожидать заявления, которое официально будет приветствовать заключительный этап переговоров, что будет сигналом того, что это рамочное соглашение будет готово сначала к парафированию, а затем к подписанию», - заявил Киракосян из Брюсселя в эфире воскресной аналитической программы «С Тамразяном».

Эксперт отметил, что, несмотря на задержку, это рамочное соглашение является огромным успехом для Армении и Евросоюза в плане спасения программы Восточного партнерства.

На вопрос, каким будет соглашение, Киракосян ответил так: «Прежде всего, давайте скажем о том, чем это соглашение не является. Это не очередное соглашение об ассоциации, это что-то послабее. Тем не менее, эта правовая основа для отношений, которые по-прежнему важны для Армении и ЕС. Несмотря на то, что Армения является членом Евразийского экономического союза, неожиданно данное соглашение заключает в себе большую экономическую составляющую, чем мы ожидали. Значительные сферы для инвестиций, конкуренции, политики «открытого неба» в гражданской авиации, секторы экономики были взяты из соглашения об ассоциации и адаптированы к условиям членства Армении в Евразийском экономическом союзе. Во-вторых, основное различие в том, что после апрельских столкновений в Карабахе, после нападения Азербайджана между Арменией и Европейским союзом появилось больше возможностей для сотрудничества в сфере безопасности, с чем также связан, скажем, запланированный визит президента Саргсяна в НАТО. И, наконец, главное заключается в том, что отсутствует давление или недовольство по данному соглашению со стороны России».

По мнению Киракосяна, по сравнению с 2013 годом, когда Армения, фактически, отказалась от ассоциации с ЕС в пользу вступления в ЕАЭС, сейчас существует «другой контекст». Как отметил эксперт, без Украины ЕАЭС намного меньше жизнеспособен и менее привлекателен даже для самого президента России Владимира Путина.

«Поэтому, параллельно с принятием кризиса в отношениях с Арменией, Москве необходимо быть более гибкой, и, если не приветствовать, то, по крайней мере, позволить Армении достичь этого соглашения. Потому что оно также важно для позиций Армении. Это соглашение создает некое доверие по отношению к ЕАЭС, где Армения могла бы иметь больше функций, выступая в качестве моста между Ираном, ЕАЭС и Евросоюзом», - отметил Ричард Киракосян.