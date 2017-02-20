В Нагорном Карабахе сегодня проходит конституционный референдум

Сегодня в Нагорном Карабахе проходит конституционный референдум.

В списки избирателей внесены свыше 102 тысяч человек. Голосование проходит на 280 избирательных участках, в том числе в Ереване, в представительстве Нагорного Карабаха.

В отличие от Армении, избравшей по Конституции парламентскую систему правления, вынесенным на референдум в Карабахе проектом новой Конституции предусматривается сохранение и усиление президентской формы правления. Проект был вынесен на всенародное обсуждение еще весной прошлого года.

Предполагается, что наблюдать за референдумом в Карабахе будут более 100 местных наблюдателей, а также иностранные наблюдатели.