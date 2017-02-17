20 февраля в Карабахе пройдет конституционный референдум

Укрепление института президента

В понедельник, 20 февраля, в Нагорном Карабахе пройдет конституционный референдум. По предварительным данным, число избирателей составляет более 102 тысяч. Создано 280 избирательных участков и центров, в том числе в здании карабахского представительства в Ереване.

В отличие от Конституции Армении, которая выбрала парламентскую форму правления, проект новой Конституции в Карабахе предполагает сохранение и укрепление президентского правления. Проект был вынесен на всенародное обсуждение еще весной прошлого года.

Предполагается, что за карабахским референдумом будет следить более ста местных наблюдателей, а также ряд иностранных наблюдателей, о которых точной информации пока нет.

Оппозиция против референдума

По убеждению немногочисленной оппозиции в Карабахе, целью референдума является воспроизведение власти президента Бако Саакяна, поскольку, по мнению оппозиции, никакой реальной необходимости в проведении референдума не существует. Об этом, в частности, в беседе с Радио Азатутюн заявил депутат карабахского парламента Айк Ханумян.

«Референдум – спланированная Арменией провокация»

Между тем, Азербайджан уже заявил о том, что ни Баку, ни международные организации не признают результаты референдума в Карабахе. По словам вице-премьера Азербайджана Али Ахмедова, «референдум в Карабахе является спланированной Арменией провокацией».

Он заявил, что даже в случае непризнания результатов референдума сам факт его проведения может нанести вред процессу переговоров.

«После референдума дела Баку осложнятся»

«Реакция азербайджанской стороны показывает реальные цели Баку в карабахском урегулировании, которые не имеют ничего общего с демократическим развитием», - согласно информагентству «Новости-Армения», заявил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян. По его словам, ситуация МИД Азербайджана усложнится после референдума, поскольку на референдуме будут присутствовать многочисленные иностранные наблюдатели, журналисты и эксперты. А значит, по словам Бабаяна, МИД Азербайджана будет вынужден выполнить «сложную и обширную работу по расширению «черного списка»».

Сопредседатели

Между тем, сопредседатели Минской группы ОБСЕ также коснулись вопроса предстоящего референдума в Карабахе в своем заявлении, с которым они выступили по итогам встреч с главами МИД Армении и Азербайджана.