Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – послы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) – накануне встретились раздельно, а потом вместе с главами МИД Армении и Азербайджана – Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым. Во встречах принимал участие также личный представитель председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Об этом говорится в заявлении сопредседателей по итогам встреч.

Сопредседатели обсудили с министрами текущую ситуацию на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе. Они вновь подтвердили, что мирному решению конфликта нет альтернативы, и что война – это не способ решения проблемы. Международные посредники призвали стороны к сдержанности как в действиях, так и в публичных заявлениях. Они также призвали их готовить население к миру, а не к войне.

Сопредседатели также призвали стороны строго соблюдать соглашения о прекращении огня 1994-95 гг. Они напомнили о совместном заявлении президентов стран-сопредседателей в Довилле в мае 2011 года, которое подчеркивает, что применение силы может привести к большим страданиям и разрушениям и будет осуждено международным сообществом. Сопредседатели представили сторонам своим взгляды о том, какие шаги должны быть приняты для имплементации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге, нацеленных на стабилизацию ситуации в зоне конфликта.

Посредники подчеркнули, что министры должны проявить большую гибкость и возобновить всеобъемлющие переговоры по достижению прочного урегулирования.

Сопредседатели признали, что решение властей Армении вернуть Азербайджану тело азербайджанского военнослужащего было полезным гуманитарным жестом. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили свою приверженность строго соблюдать международные гуманитарные обязательства, включая указанные в Астраханской декларации, принятой президентами Армении, Азербайджана и России в октябре 2010 года.

Согласно заявлению, сопредседателям известно о «так называемом конституционном референдуме в Нагорном Карабахе, запланированном на 20 февраля».

«Хотя сопредседатели отметили позицию де-факто властей Нагорного Карабаха использовать подобную процедуру для организации общественной жизни населения, они подчеркнули, что ни одна страна, включая Армению и Азербайджан, не признают Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. Соответственно, сопредседатели не принимают результаты референдума 20 февраля как затрагивающие правовой статус Нагорного Карабаха. Сопредседатели также подчеркивают, что его итоги ни в коей мере не предрешают окончательный статус Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров», - говорится в заявлении.

Отмечается также, что посредники намерены посетить регион в марте.