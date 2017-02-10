Гагик Царукян вновь возглавил ППА

Сегодня в Ереване прошел 9-й съезд партии «Процветающая Армения» (ППА).

После почти двухлетнего перерыва лидером партии вновь был избран Гагик Царукян.

После того, как под очевидным давлением властей Царукян заявил о своем уходе из активной политики в феврале 2015 года, ППА возглавила Наира Зограбян.

Ранее на этой неделе Зограбян заявила, что в условиях возвращения Гагика Царукяна в политику было бы нелогичным, если бы он вновь не возглавил ППА.

Отметим, что ППА намеревается принять участие в предстоящих в апреле парламентских выборах в сотрудничестве с рядом других партий в рамках блока под названием «Царукян».