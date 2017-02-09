Ишхан Закарян возглавит избирательный штаб блока «Царукян»

Председатель Контрольной палаты Ишхан Закарян сегодня представил председателю Национального собрания Армении Галусту Саакяну заявление об отставке с этого поста.

Отказавшись от этой должности, Закарян возглавит избирательный штаб блока «Царукян». Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян, подчеркнув, что Закарян выразил желание быть рядом со своим другом Гагиком Царукяном.

«Да, Ишхан Закарян по предложению Гагика Царукяна займет должность руководителя избирательного штаба блока «Царукян» и будет выполнять все предусмотренные функции: организационные и все остальные функции, которые закреплены за руководителем избирательного штаба. Ранее, конечно, Ишхан Закарян сказал, что является одним из учредителей партии «Процветающая Армения» и будет рядом со своим другом Гагиком Царукяном. Сегодня в своем заявлении он еще раз подтвердил эту свою позицию, отметив, что это его моральный и политический долг», - сказала Тоноян.

На вопрос, вернется ли Закарян в партию «Процветающая Армения», она ответила, что у нее не было возможности побеседовать с ним на эту тему.

В ответ на вопрос, будет ли Закарян включен в избирательный список блока, пресс-секретарь Царукяна посоветовала подождать несколько дней, которые остались до окончательного формирования списков и их представления в Центральную избирательную комиссию.

Отметим, что до подачи заявления об отставке глава Контрольной палаты Ишхан Закарян находился в отпуске, по сути, неофициально координируя работы избирательного штаба блока «Царукян».

Примечательно, что после того, как вице-спикер парламента Эрмине Нагдалян сообщила о поданном Закаряном заявлении об отставке, руководитель фракции «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян поспешила выразить Закаряну благодарность за его 10-летнюю работу на посту главы Контрольной палаты.

«Я считаю, что мы должны выработать политическую культуру – выражать благодарность тем людям, тем должностным лицам, которых избирает Национальное собрание, за многолетнее сотрудничество и совместную работу», - заявила Зограбян.

А Эрмине Нагдалян на это возразила, что политическая культура прежде всего требует уважения к закону, а по закону у Закаряна есть 15 дней на то, чтобы отозвать свое заявление, лишь в том случае, если он не сделает этого в течение данного срока, его отставка будет считаться принятой.

Отметим, что завтра состоится съезд «Процветающей Армении», на котором председателем партии вновь будет избран Гагик Царукян.

Напомним, после жесткой полемики с президентом страны Сержем Саргсяном и взаимных обвинений в 2015 году Гагик Царукян ушел из политики, уйдя также с должности председателя ППА. Спустя два года вновь «открыв страницу политики», Царукян фактически вновь возглавит эту партию.

Однако самой большой интригой завтрашнего съезда, пожалуй, является формирование блока «Царукян». Как ранее сообщила пресс-секретарь Царукяна, в день съезда несколько политических сил подпишут меморандум о сотрудничестве, на основе которого будет создан блок.

Однако в этом вопросе ясности пока нет: неясно, сколько из ранее заявленных сил останутся в блоке и вообще состоится ли подписание меморандума. Тоноян не пожелала внести ясность в этот вопрос, отметив, что в данный момент ничего не может официально сообщить по поводу участия и формата сотрудничающих с блоком сил. Она лишь подтвердила, что на съезде ожидается выступление Гагика Царукяна.