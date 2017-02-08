Шармазанов: Экстрадиция Лапшина – позор и грязная сделка

Экстрадиция блогера Александра Лапшина в Азербайджан является позором и грязной сделкой. Сегодня во время заседания Национального собрания заявил вице-спикер армянского парламента, сопредседатель армяно-белорусской комиссии по сотрудничеству Эдуард Шармазанов.

Вопрос выдачи Беларусью Азербайджану Лапшина, который обвиняется в Баку в несанкционированном посещении Нагорного Карабаха, сегодня вызвал бурные обсуждение в парламенте Армении.

«Я как сопредседатель армяно-белорусской комиссии по сотрудничеству от имени нашей комиссии заявляю, что это является позорным шагом, который не следует из логики мирного урегулирования. Это шаг и против России, и против мирного урегулирования, и против Армении, и еще один удар по демократическим ценностям. Никакой демократический режим не мог сделать такой шаг. Это официальная позиция нашей комиссии, это просто позор и грязная сделка».

Глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян назвал экстрадицию Лапшина явным нарушением прав человека.

«Это не первый случай, когда мы наблюдаем предвзятое отношение Беларуси к Азербайджану, причины которого очевидны. В этом случае произошла обыкновенная сделка, мелкая сделка: взамен ордена -экстрадиция Лапшина в Азербайджан, и, естественно, нужно констатировать, что это является явным нарушением прав человека - гражданина Российской Федерации страной-членом ОДКБ. Нам не следует поднимать вопрос о том, чтобы Армения прекратила свое членство в ОДКБ, а нужно поднять вопрос о том, чтобы Беларусь приостановила свое членство в ОДКБ. Вот наша позиция», - заявил Багдасарян.

Секретарь фракции АРФД Агван Варданян предложил, чтобы Национальное собрание выступило с заявлением.

«У меня есть более практичное предложение. Было бы более практичным, если Национальное собрание выступило бы с заявление. Поручим Комиссии по международным отношениям подготовить текст заявления, по которому мы завтра утром проголосуем. Это будет позиция Национального собрания как достойного государственного органа».

Ранее представитель МИД Армении также назвал экстрадицию Лапшина в Азербайджан грубейшим нарушением основополагающих прав человека на свободу слова и передвижения.