МИД Армении: Экстрадиция Лапшина - грубейшее нарушение прав человека
Преследование Александра Лапшина, его экстрадиция в Азербайджан являются грубейшим нарушением основополагающих прав человека на свободу слова и передвижения, что в очередной раз демонстрирует существующую пропасть между диктатурой и демократией.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя сегодня экстрадицию Беларусью в Азербайджан блогера, являющегося гражданином России, Израиля и Украины.
«Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится», - заявил Тигран Балаян в своем комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД Армении.
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