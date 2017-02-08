МИД Армении: Экстрадиция Лапшина - грубейшее нарушение прав человека

Преследование Александра Лапшина, его экстрадиция в Азербайджан являются грубейшим нарушением основополагающих прав человека на свободу слова и передвижения, что в очередной раз демонстрирует существующую пропасть между диктатурой и демократией.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя сегодня экстрадицию Беларусью в Азербайджан блогера, являющегося гражданином России, Израиля и Украины.

«Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится», - заявил Тигран Балаян в своем комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД Армении.