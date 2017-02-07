10 февраля будет избран председатель ППА и подписан меморандум между сотрудничающими силами

10 февраля в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоится очередной, 9-й съезд партии «Процветающая Армения» (ППА). Ключевым вопросом повестки дня съезда станет избрание председателя партии.

Как сообщила пресс-секретарь бывшего лидера ППА Гагика Царукяна Ивета Тоноян, в этот день также состоится подписание меморандума между сотрудничающими силами, на основе которого будет создан блок «Царукян». Сколько именно сил подпишут меморандум, пока не уточняется.

Напомним, партия «Процветающая Армения» (ППА), партия «Рамкавар Азатакан» (ПРА), Социал-демократическая партия «Гнчакян» (СДПГ), Армянское общенациональное движение (АОД) и общенациональное движение «Единство» в минувшее воскресенье, 5 февраля, должны были подписать меморандум о создании блока «Царукян». Однако подписание было отложено.

Вчера Ивета Тоноян на своей странице в соцсети Facebook объявила о том, что «Гагик Царукян на данном этапе воздерживается от сотрудничества с партией «Рамкавар Азатакан» в формате блока».

В заявлении Тоноян, в частности, говорится: «Как вы знаете, Гагик Царукян объявил о том, что открывает закрытую страницу политики и возвращается в активную политику, подчеркнув, что готов сформировать широкий блок с различными политическими организациями и партиями на благо развития и благоденствия Армении. У Гагика Царукяна одна цель – с помощью объединения традиционных партий Армении и Диаспоры создать широкий блок политических сил и отдельных граждан, обеспокоенных проблемами страны и готовых к их решению, дабы в парламенте было возможно поднять вопросы, касающиеся наших соотечественников из Диаспоры».

Тоноян отметила, что на призыв Царукяна на данный момент откликнулись и выразили желание сотрудничать многочисленные партии, в том числе структура партии «Рамкавар-Азатакан» в Армении во главе с Акопом Аветикяном.

«Однако после этого заявления различные ветви и диаспоральные структуры партии «Рамкавар-Азатакан» выступили с противоречивыми заявлениями о том, что не разделяют желание и решение армянской структуры партии об участии в парламентских выборах в составе блока. Не имея никакого желания втягиваться во внутрипартийные интриги и расколы ПРА, Гагик Царукян воздерживается на данном этапе от сотрудничества с ПРА в формате блока. Надеемся, что структурам ПРА в Армении и Диаспоре удастся преодолеть разногласия. Гагик Царукян по-прежнему считает важными укрепление отношений Армения-Диаспора и активное участие в этом деле партий как Армении, так и Диаспоры», - говорится в заявлении пресс-секретаря Гагика Царукяна.