Блок «Царукян» не исключает сотрудничества с Сейраном Оганяном

Партия «Процветающая Армения» (ППА), партия «Рамкавар Азатакан», Социал-демократическая партия «Гнчакян», Армянское общенациональное движение и общенациональное движение «Единство» в воскресенье подпишут меморандум о создании блока «Царукян».

Блоком, объединяющим эти силы, будет руководить Гагик Царукян. В беседе с Радио Азатутюн член движения «Единство» Арман Варданян подчеркнул, что блок носит имя Гагика Царукяна, поскольку по данным соцопросов люди связывают свое будущее именно с Царукяном.

«Царукян будет ядром. Тем не менее, мы можем говорить о том, что это не блок личности, а идеологический союз», - заявил Варданян.

По его словам, после создания платформы блока, другие политические силы и отдельные политики смогут также присоединиться к блоку «Царукян».

На вопрос Радио Азатутюн, выразил ли бывший министр обороны Армении Сейран Оганян также желание присоединиться к блоку, Варданян ответил так: «С Сейраном Оганяном были совещательные встречи, на которых обсуждались очень общие тезисы, однако вопрос здесь уже о фазе сотрудничества. То есть, все разделяют одну точку зрения, что нужна консолидация и необходимо сообща в стране провести положительные изменения. На какой стадии это произойдет – это уже технический вопрос».