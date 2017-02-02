Шармазанов отвечает на критику посла США

У властей Армении есть политическая воля бороться с коррупцией», - заявил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов в ответ на критику посла США в Армении Ричарда Миллза, заявившего, что антикоррупционный совет при правительстве Армении до сих пор прогресса не зафиксировал.

«У нас есть, во-первых, политическая воля, во-вторых, мы идем на законодательные инициативы в этом направлении, и, в-третьих, естественно, мы готовы активно работать с нашими иностранными партнерами и гражданским обществом. Я считаю, что прогресс есть, и прогресс этот удовлетворительный. Можно ожидать большего? Конечно, можно», - добавил Шармазанов.

В качестве примера антикоррупционной деятельности властей он привел принятый недавно закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, который вступит в силу в июле этого года. «Политическая воля проявилась в принятии тех законодательных инициатив, которые были приняты Национальным собранием. Я по нашей части могу сказать, что мы сделали все возможное», - сказал пресс-секретарь РПА.

По словам Шармазанова, заявление посла они воспринимают не как критику, а как поддерживающее заявление партнера о более эффективной совместной борьбе с коррупцией. «У меня не сложилось впечатление от оценки г-на Миллза, что он не видит ведущейся борьбы. Конечно, он видит борьбу, и мы видели, что они также неоднократно говорили о том, что это необходимо. Эффективна она или неэффективна, то ли это, чего мы желаем, или не то?.. конечно, независимо от оценок г-на Миллза, мы все, и в первую очередь власти, заинтересованы в том, чтобы борьба с коррупцией шла с большим размахом», - подчеркнул Шармазанов.

Что касается озвученного послом конкретного предложения о начале антикоррупционного расследования не только в случае получения взятки, но и в том случае, когда при оценке задекларированных активов чиновника их величина вызывает разумные сомнения, то споуксмен правящей партии заявил, что они не могут нарушать презумпцию невиновности и времена раскулачивания прошли.

«Я не судья и не умею гадать на кофейной гуще. Но я знаю одно: мы пойдем по пути построения правового государства в Армении. Мы сделаем все и используем все возможные инструменты, чтобы свести к минимуму коррупционные риски в нашей стране и чтобы ворующие деньги из бюджета чиновники оказались там, где они должны быть», - заявил он.

В ответ на другой призыв посла Миллза к властям Армении - проявить политическую волю и провести действительно свободные и справедливые выборы, Эдуард Шармазанов сказал, что власти Армении больше всех заинтересованы в этом вопросе: «Никто больше Республиканской партии не заинтересован в том, чтобы эти выборы были законными и демократическими. Во-вторых, именно Республиканская партия пошла на компромиссы и подписала исторический документ, касающийся реформирования Избирательного кодекса. И в-третьих, выборы покажут, что Республиканская партия является авангардом демократических реформ в Армении».

На заявление американского посла по поводу событий, имевших место в июле прошлого года в ереванском квартале Сари Тах в дни захвата группой «Сасна црер» полка патрульно-постовой службы полиции, в котором Миллз отметил, что тогда были совершены серьезные преступления, но виновные все еще не привлечены к ответственности, Шармазанов ответил, что захват полка ППС был террористическим актом, а были ли действия полицейских правомерными, покажет следствие.

На вопрос Радио Азатутюн, не беспокоит ли правящую партию то, что по инцидентам с полицейскими, похоже, результаты расследования отсутствуют, Эдуард Шармазанов ответил: «Я здесь не вижу какого-либо искусственного вмешательства».

Между тем, омбудсмен Армении Арман Татоян сегодня выразил мнение, что в те дни полицейские применили несоразмерную силу. «И не только в те дни. Были и другие дни, когда была применена несоразмерная сила», - сказал он.