Посол США: Антикоррупционный совет прогресса не зафиксировал

Посол США в Армении раскритиковал власти Армении, заявив, что антикоррупционный совет при правительстве РА до сих пор прогресса не зафиксировал.

Выступая сегодня перед представителями армяно-американской торговой палаты, посол Ричард Миллз отметил: «До сих пор антикоррупционный совет не зафиксировал того прогресса, на который мы рассчитывали, и на данный момент фактически выделено меньше 2,5% той суммы, которая была предусмотрена на его поддержку. Я надеюсь, что этот факт развеет подозрения многих людей в том, что USAID всю эту сумму в портфеле передало Совету. Мы представляем правительство США, мы не Джеймс Бонд. Мы сообщили премьер-министру, что должны видеть конкретный прогресс со стороны Совета, и я знаю, что он хочет реорганизовать Совет и пересмотреть его работу. На основе наших обсуждений с премьер-министром мы примем решение о дальнейших шагах, в том числе об оказании дальнейшей поддержки Совету либо направлении этих средств на другие антикоррупционные механизмы».

Около двух лет назад решением правительства Армении был создан Совет по борьбе с коррупцией во главе с тогдашним премьер-министром Овиком Абрамяном. Примечательно, что совет с точно таким же названием действовал еще с 2004 года, и тогда СМИ написали, что реальной целью реорганизации антикоррупционного совета является американский грант.

Спустя год после реорганизации Совета по борьбе с коррупцией, в феврале 2016 года, министр-руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян и руководитель армянского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) Карен Хиллиард подписали соглашение, согласно которому американское правительство предоставит грант в размере около 750 тыс. долларов на борьбу с коррупцией в Армении. Однако американская сторона в то время отметила, что сумма будет выделена в случае достигнутых Советом успехов.

Власти Армении не первый год говорят о борьбе с коррупцией. Прошло более четырех лет с известного заявления президента Сержа Саргсяна о том, что бизнес должен быть отделен от власти. Однако со страниц СМИ не сходят публикации о бизнесах, принадлежащих членам семей и родственникам высокопоставленных чиновников.

«Тем не менее, для достижения содержательного прогресса в борьбе с коррупцией правительство должно проявить политическую волю. Правительство должно укрепить и предоставить полномочия общественным учреждениям на всех уровнях и послать четкий мессидж сверху, что коррупция отныне недопустима и что никто не может быть выше закона. До тех пор пока нет этого мессиджа, не может быть по-настоящему преобразующих изменений», - сегодня заявил Ричард Миллз.

В деле борьбы с коррупцией посол США выступил с двумя предложениями: начать антикоррупционное расследование на только в случае получения взятки, но и в том случае, когда при оценке задекларированных активов чиновника их величина вызывает разумные сомнения. Кроме того, Миллз предложил правительству Армении создать полностью независимый орган по борьбе с коррупцией, который будет уполномочен проводить расследование и осуществлять уголовное преследование.

«Армянские средства массовой информации обеспечивает хороший анализ деклараций и способны выявить те случаи, когда задекларированные чиновником активы в 40, 50 или 100 раз превышают его государственное жалование, однако тенденций принятия правительством шагов на основе [этого анализа] пока нет», - отметил американский посол.

«В ночь с 29-го на 30 июля 2016 года были совершены серьезные преступления»

Касаясь прошлогодних событий в ереванском квартале Сари Тах, произошедших в дни захвата территории полка патрульно-постовой службы полиции, посол заявил, что тогда были совершены серьезные преступления, но виновные еще должны быть привлечены к ответственности.

«За 15-дневный период противостояния в большинстве случаев армянские правоохранители смогли обеспечить хороший баланс в вопросе обеспечения безопасности населения и вокруг места событий, одновременно обеспечивая право граждан Армении на проведение мирных демонстраций. Тем не менее, для нас глубоко беспокоящими были достоверные сообщения о несоразмерном применении силы со стороны полиции в отношении безоружных демонстрантов и журналистов 29-30 июля. Тогда мы представили свою озабоченность, отметив, что подобные действия нарушают права свободной прессы и граждан Армении на свободное выражение и проведение собраний. Хотя некоторые полицейские были наказаны за действия того дня, однако могло и должно было быть сделано больше. В ночь с 29-го на 30 июля 2016 года были совершены серьезные преступления, и важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности», - подчеркнул Ричард Миллз.

Посол США также призвал власти Армении проявить политическую волю и провести действительно свободные и справедливые выборы.