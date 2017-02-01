Армен Ашотян: «Сейран Оганян занимается шантажом»

Заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян не согласен с заявлением бывшего министра обороны Сейрана Оганяна о том, что невозможность смены «порочной системы» в стране посредством выборов чревата «опасностью кровавых революций».

Ашотян отметил, что это заявление является «шантажом».

Оганян, который был уволен с поста министра обороны в октябре прошлого года, с момента объявления в конце прошлого года о своем участии в предстоящих в стране 2 апреля парламентских выборах все более и более жестко критикует власти Армении. В частности, он заявил о «растущем общественном недоверии к властям».

«Мы должны понять одну простую и важную вещь: если мы не сможем изменить эту сегодняшнюю порочную систему мирным путем, посредством выборов, то завтра мы встанем перед опасностью переворотов или кровавых революционных потрясений», - заявил на днях Оганян.

«Я считаю, что разговор языком шантажа не свидетельствует о политической культуре и зрелости», - комментируя в интервью Радио Азатутюн вышеприведенное заявление Оганяна, сказал Ашотян. «Если он действительно сказал это, то это шантаж», - добавил он.

Ашотян отметил, что Армения не может позволить себе снова пройти через кровавые события, подобные тем, что произошли 1-2 марта 2008 года после президентских выборов. «Я думаю, что все извлекли из этого уроки. Сейран Оганян первый должен был извлечь из этого уроки», - сказал зампред РПА.

На замечание о том, что Сейран Оганян считает сложившуюся в стране систему порочной, Ашотян ответил, что лично он находится во власти с 2009 года, тогда как Оганян находился во власти с 2008 года, и если в деле создания «порочной системы» есть его доля вины, то она «на год меньше», чем доля вины Оганяна.

Сейран Оганян занимал должность начальника Генштаба ВС во время мартовских событий 2008 года, когда протесты оппозиции в Ереване были жестоко подавлены, в результате чего 10 человек погибли. Вскоре после тех трагических событий Оганян был назначен министром обороны.

Ожидается, что Оганян присоединится к предвыборному блоку нескольких оппозиционных партий. Одну из этих партий возглавляет бывший министр иностранных дел Вардан Осканян.