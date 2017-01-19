Хачатур Сукиасян «провел интересные обсуждения» с Гагиком Царукяном

Известный бизнесмен, бывший депутат Хачатур Сукиасян встретился с вернувшимся на днях в политику Гагиком Царукяном. В интервью Радио Азатутюн Сукиасян сказал, что провел интересные обсуждения, но о том, какое предложение ему было сделано, пока говорить не захотел.

«Да, я встретился, у нас были обсуждения, очень интересные», - сказал Хачатур Сукиасян.

Сукиасян опроверг распространившиеся сегодня в прессе сообщения о том, что он станет начальником штаба формируемого Царукяном блока. Бизнесмен сказал, что в настоящее время проводит обсуждения с различными силами, встретился с заместителем председателя партии «Армянский национальный конгресс» Левоном Зурабяном, представителем блока «Елк» Николом Пашиняном и рядом других деятелей.

«Я считаю, что на данном этапе это является наилучшим, реальным и очень важным процессом, который ты должен пройти. Нужно выслушать всех, самому оценить возможности каждого. Также нужно оценить степень реалистичности их оценок о самих себе. В данный момент такой этап», - пояснил он.

Бизнесмен сказал, что решение о возвращении в политику зависит от результатов его консультаций с различными силами. В то же время, он отметил, что приветствует возвращение в политику таких людей, как Гагик Царукян. «Такие люди, которые являются стабильными, которые развернули деятельность, создавали, имеют среду, открытое общение с обществом, такие люди должны иметь свое особое место и в политической, и в экономической, и в культурной, и в общественной жизни Армении».

По словам Хачатура Сукиасяна, измененная Конституция создала новую ситуацию, он должен серьезно изучить, с какими людьми окажется в парламенте, как они представляют развитие Армении, по крайней мере, на ближайшие 5 лет. Если найдет сторонников, присоединится к этой команде. Бизенесмен заявил, что для него важной является идея создания экономики, основанной на экспорте.

«Идеей номер один должно быть следующее: что сделать, чтобы Армения была стабильной, имела развивающуюся экономику и процветающее общество. Для всего этого Армения должна иметь современные, мощное оборудование, технологии, а также очень большие объемы экспорта», - сказал он.

Сукиасян не жалеет о том, что на президентских выборах 2008 года поддержал Левона Тер-Петросяна. Он считает, что события того года многое изменили в умах людей, хотя бы в том смысле, что бизнесмен может и не поддерживать власти. «Сейчас у меня гораздо больше опыта, я прошел через гораздо большие трудности, и они меня укрепили. Но то, что я хотел в свое время и хочу всегда, это то, чтобы следующее поколение, наши дети жили в хорошей стране. Другого желания у меня нет», - сказал бизнесмен.

Решение Хачатура Сукиасяна по другому вопросу уже принято: если он примкнет к какой-либо силе, то будет баллотироваться на выборах на избирательном участке в общине Кентрон. От этой общины он несколько раз в прошлом избирался депутатом.