Царукян открывает «закрытую страницу политической деятельности»

Гагик Царукян возвращается в политику и примет участие в предстоящих парламентских выборах, сформировав широкий блок.

Об этом бывший лидер партии «Процветающая Армения» заявил сам во время сегодняшнего телеобращения.

Царукян не стал конкретизировать, с какими именно силами он собирается формировать широкий блок, а также возглавит ли он вновь «Процветающую Армению» или нет.

Царукян заявил о своем уходе из политики почти два года назад после того, как президент Серж Саргсян и правящая Республиканская партия Армении выступили с резкой критикой его деятельности, назвав его как политика «злом» для страны.