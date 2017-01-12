«К вопросу возвращения тела азербайджанца мы обратимся тогда, когда придет время»

Власти Армении, обращаясь к призыву генерального секретаря Совета Европы Турбьорна Ягланда, пока не дают четкого ответа на вопрос о том, почему тело азербайджанского военнослужащего продолжает оставаться у армянской стороны.

Председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Артак Закарян сообщил Радио Азатутюн, что комментарии по этому вопросу они дадут тогда, когда «придет время».

Депутат квалифицировал заявление Ягланда как «несбалансированное».

«Естественно, было бы крайне желательно и полезно, если бы призывы были конкретно направлены по тому адресу, по которому они должны были на самом деле быть направлены. То есть, Азербайджану. Я считаю, что генеральный секретарь Совета Европы также очень хорошо знает, кто на самом деле активно препятствует процессу мирного урегулирования и осуществляет диверсии».

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд, присоединившись к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вчера призвал власти Армении вернуть Азербайджану тело военнослужащего Чингиза Салман оглу Гурбанова.

Азербайджанский солдат, согласно Министерству обороны Армении, оказался на территории Армении 29 декабря в результате попытки диверсии с азербайджанской стороны. Вследствие попытки диверсионного проникновения, совершенной в направлении позиций у села Чинари Тавушской области Армении, армянская сторона потеряла троих военнослужащих, а азербайджанские ВС, по данным пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, в ходе боестолкновений в этот и на следующий день потеряли как минимум 10 военнослужащих.

Ягланд, не касаясь того, по чьей вине азербайджанский военнослужащий пересек границу, в своем заявлении написал: «Совет Европы не участвует непосредственно в переговорах по урегулированию карабахского конфликта и всегда ссылается на Минскую группу ОБСЕ и поддерживает ее роль. Тем не менее, мы обеспокоены гуманитарными аспектами конфликта. Я знаю, что нарушения режима прекращения огня 29 декабря привели к человеческим жертвам, а также о том, что армянские вооруженные силы все еще удерживают тело азербайджанского военнослужащего, погибшего в результате боевых действий».

Между тем, Артак Закарян в ответ на заявление Ягланда подчеркивает, что было бы лучше, если бы международное сообщество дало четкие оценки насилию, осуществленному азербайджанскими военнослужащими во время апрельской войны.

Международный комитет Красного Креста (МККК), уже больше двух недель занимающийся вопросом возвращения тела азербайджанского военнослужащего, заявляет, что продолжает вести переговоры со сторонами.

Представитель офиса МККК в Армении Асмик Галстян сообщила Радио Азатутюн, что Комитет готов выступить в качестве посредника в процессе передачи тела. «Международный Комитет Красного Креста продолжает диалог с властями обеих сторон. Мы знаем, что армянская сторона проводит расследование в связи с инцидентом, и мы считаем, что как можно скорее тело должно быть передано семье, исключительно по гуманитарным соображениям. Мы готовы в качестве нейтрального посредника, в случае согласия, вовлечься и содействовать процессу возвращения тела на родину», - сказал она.

Coпредседатели Минской группы ОБСЕ, осуществляющей посредническую миссию в процессе урегулирования карабахского конфликта, на днях призвали стороны вернуть, без задержек, человеческие останки в соответствии с соглашением в Астрахани в 2010 году, принимая во внимание «исключительно гуманитарный характер этого вопроса».

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что поскольку в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, в связи с данным делом, в том числе и в связи с возвращением тела азербайджанского военнослужащего, оказавшегося на армянской стороне, они давать комментарии не могут.

В связи с попыткой диверсии Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статьям «развязывание и ведение агрессивной войны» и «убийство». Следственный комитет направил дело в Генеральную прокуратуру, откуда оно было передано в Службу национальной безопасности. Пресс-секретарь Службы Самсон Галстян сказал, что пока давать комментарии они не могут.

На следующий день после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ с речью выступил президент Азербайджана, заявив: «Мы в любое время способны решить вопрос военным путем».

По мнению политолога Манвела Саргсяна, Алиев этим заявлением игнорирует международное сообщество. «В заявлении [Минской группы ОБСЕ – ред.] была одна существенная вещь, они вновь заявили, что нужно обратить внимание на обеспечение стабильности, в частности, установить на линии соприкосновения те механизмы, о которых много говорится. Это, естественно, неприемлемо для Азербайджана», - отметил политолог.

Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի կարծիքով, Ալիևն այս հայտարարությամբ արհամարհում է միջազգային հանրությանը․ - «Այդ հայտարարության մեջ [Մինսկի խմբի համանախագահների] մի էական բան կար, որ նորից պնդել են, որ պետք է ուշադրություն դարձնել կայունությունը ապահովելու, մասնավորապես, այդ մեխանիզմները, որոնց մասին շատ է խոսվում, տեղադրել շփման գծում: Սա, բնական է, անընդունելի է Ադրբեջանի համար»: