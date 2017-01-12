Представитель ППА: Гагик Царукян примет мудрое решение

Секретарь парламентской фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Ваге Энфиаджян уверен, что в вопросе своего возвращения в активную политику бывший лидер ППА Гагик Царукян примет «мудрое решение».

В беседе с Радио Азатутюн Энфиаджян подчеркнул, что решение Царукяна будет «не поздно, не рано, а в свое время».

«Я прекрасно понимаю, что в обществе и на политическом поле в особенности вызвало большой резонанс то обстоятельство, что Гагик Царукян вновь сможет вернуться в активную политику, а планы многих будут нарушены в случае его возвращения. Думаю, что в политике и вообще в жизни все происходит в свое время», - отметил представитель ППА.

Гагик Царукян, который был вынужден уйти из активной политики после того, как на него было оказано очевидное давление со стороны правящей Республиканской партии в феврале 2015 года, несколько месяцев назад заявил, что не исключает своего возвращения в политику в преддверии назначенных на 2 апреля парламентских выборов. Он не уточнил, однако, когда именно сделает официальное заявление о возвращении в политику, и в каком формате будет участвовать в предвыборной борьбе.

Энфиаджян напомнил позицию ППА, согласно которой Гагик Царукян не скован в каком-либо вопросе и лично заявит о своей позиции. Напомним, что ППА обратилась с призывом к Царукяну о возвращении в активную политику.

«Мы встретились с Гагиком Царукяном и обсудили текущую ситуацию в стране в целом, возможные внутриполитические развития, ряд вопросов, связанных с регионом. Гагику Царукяну хорошо известна экономическая, социальная, политическая ситуация в стране, и он, я уверен, примет очень мудрое решение», - отметил представитель ППА.