МИД Армении занимается вопросом блогера, задержанного в Беларуси по требованию Азербайджана

Министерство иностранных дел Армении занимается вопросом блогера Александра Лапшина, задержанного в Беларуси по требованию Азербайджана. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь МИД Тигран Балаян.

«Мы занимаемся этим вопросом, подробности, касающиеся наших действий, по понятным причинам, пока представить не можем», - сказал Балаян.

О своем задержании в столице Беларуси первым через Facebook сообщил сам Лапшин, отметив, что его лишили свободы по требованию Азербайджана.

Израильское издание Haaretz сообщает подробности: гражданин Израиля и России, 40-летний Александр Лапшин был задержан в минувшую среду в Минске, на следующий день после посещения вместе с женой столицы Беларуси. Адвокат сообщил, что белорусские правоохранительные органы задержали блогера по требованию Азербайджана, поскольку в апреле 2011 года и в октябре 2012 года Лапшин посещал Нагорный Карабах, об этих поездках написал в своем блоге, вследствие чего оказался в «черном списке» Азербайджана. Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 281.2 и 318.2 местного УК – публичные призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана и отсутствие необходимых документов при пересечении государственной границы страны. Баку требует экстрадиции блогера.

Израильское издание добавляет, что Лапшин также выступал с критическими публикациями о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, и семья блогера опасается, что в случае экстрадиции в Азербайджан его жизнь может оказаться в опасности.

Какова позиция российских властей, не известно, хотя задержание блогера получило широкий резонанс в российских СМИ. Вместо этого, с целью предотвратить выдачу Лапшина Азербайджану шаги предпринимает МИД Израиля.

Примечательно, что задержание блогера произошло примерно спустя две недели после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку, где Ильхам Алиев вручил уже 22 года возглавляющему Беларусь Лукашенко высшую награду - орден имени Гейдара Алиева, в ответ на что лидер страны, считающейся союзницей Армении, пообещал заработать право его носить.

Арест Лапшина сделал власти Беларуси и Азербайджана мишенью для критики со стороны блогеров и журналистов разных стран. Два дня назад даже прошла акция протеста перед посольством Беларуси в Литве.

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сегодня в беседе с Радио Азатутюн назвал арест блогера «позором».

«Это, конечно, позор. Понятно, что есть белорусско-азербайджанские интересы, возможно, личные интересы лидеров в той или иной сделке, но есть также закон, есть права человека. А теперь, фактически, получилось так, что они грубо нарушаются в Беларуси, у которой и без того имеются проблемы [в этой сфере], думаю, что это большой удар по авторитету Беларуси», - отметил Бабаян.