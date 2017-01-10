Эдмон Марукян: РПА силой захватила мэрию Ванадзора

Партия «Армянское возрождение» поддерживает инициативу партии «Просвещенная Армения» распустить Совет старейшин Ванадзора и провести новые выборы. А в партии «Процветающая Армения» (ППА) еще должны обсудить этот вопрос.

Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что они представят в правительство заявление с предложением провести новые выборы, поскольку действующий мэр, член правящей Республиканской партии Армении (РПА) Мамикон Асланян был избран на этот пост в результате «кражи мандатов» и не подает в отставку, а проводить заседания Совета старейшин города не может по причине бойкота оппозиции.

«Республиканская партия силой захватила мэрию города Ванадзор, из-за чего страдает город. А почему вопрос не формулируется таким образом? Я Вам скажу, что этот вопрос сформулирован так в городе Ванадзор и во всей республике», - заявил Марукян.

На состоявшихся в октябре выборах в городской совет Ваназдора ни одна из сил не получила большинства голосов, после чего оппозиционные партии «Просвещенная Армения», «Армянское возрождение» и «Процветающая Армения» договорились избрать на пост мэра кандидата «Просвещенной Армении» Криста Марукяна. Однако в результате закрытого, тайного голосования 19 голосами мэром был избран кандидат правящей Республиканской партии Армении. Примечательно, что до голосования Республиканская партия и ее политический союзник, партия «Дашнакцутюн», располагали 15 голосами, в то время как для избрания мэром было необходимо иметь как минимум 18 голосов. После этого оппозиционные фракции приняли решение бойкотировать заседания Совета старейшин. Уже прошло три месяца, и, по мнению Марукяна, это является основанием для роспуска Совета.

В «Процветающей Армении» сообщили, что пока не получили заявление, но, по словам депутата Ваге Энфиаджяна, они его изучат и если сочтут это эффективным, то присоединятся.

«Думаю, что нужно на самом деле пойти на практические шаги. Если мы в состоянии внести содержательные изменения, то однозначно должны пойти на эти шаги. Если они просто получат резонанс и в конечном счете не послужат цели, то, думаю, этими шагами мы также принесем некоторое разочарование не только жителям Ванадзора, но и вообще в связи с политическими процессами», - сказал представитель ППА.

Избранный мэр Ванадзора Мамикон Асланян заявил Радио Азатутюн, что для проведения новых выборов нет никаких оснований, поэтому обращаться в правительство нет смысла.

«Если в течение трех месяцев очередной сессии Совет старейшин не созывает заседания, правительство может урезать полномочия. А в ходе прошедшей очередной сессии мы уже созвали одно заседание», - заявил он, имея в виду то самое заседание, на котором он и был скандально избран мэром.