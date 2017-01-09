Партия «Просвещенная Армения» предложит правительству распустить Совет старейшин Ванадзора

Оппозиционная партия «Просвещенная Армения» завтра обратится к правительству с предложением распустить Совет старейшин Ванадзора и провести новые выборы.

В беседе с Радио Азатутюн член фракции «Просвещенная Армения» Совета старейшин Ванадзора Крист Марукян сказал, что уже три месяца, как под руководством скандально избранного мэра Мамикона Асланяна, представляющего правящую Республиканскую партию Армении, Совет старейшин не может созывать заседания и принимать решения. Это сделать ему не позволяет бойкот оппозиционных фракций, которые вместе имеют большинство голосов в городском собрании.

«Это является основой, по крайней мере, для обсуждения возможности принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета старейшин. В законе есть положение о том, что после года есть возможность инициировать процесс импичмента. Но есть и другое положение закона, которое гласит, что если Совет старейшин не может собраться в течение шести месяцев, то он автоматически распускается. И еще есть положение о том, что правительство может его распустить или не распустить, если Совет старейшин не может собраться на заседание в течение трех месяцев, а в случае шести месяцев роспуск происходит автоматически», - отметил Крист Марукян.

Мамикон Асланян, ставший мэром Ванадзора после выборов в начале октября, тем не менее, считает, что сейчас нет законных оснований для прекращения деятельности Совета старейшин. «Если бы заседаний не было в период с сентября по декабрь, в течение этих трех месяцев, то тогда это могло быть. Но поскольку в октябре созывалось заседание Совета старейшин, то это не может влиять на очередную сессию. А следующая очередная сессия начинается 14 февраля и заканчивается 14 мая или в начале июня. В правительстве наверняка найдутся хорошие юристы, которые нормально отреагируют и скажут, что никакого срока 10 января истекать не может», - сказал он.

После выборов единственное состоявшееся заседание Совета старейшин Ванадзора прошло 10 октября, когда в ходе тайного голосования Мамикон Асланян получил 19 голосов и был избран мэром. Примечательно, что до голосования Республиканская партия и ее политический союзник, Дашнакцутюн, располагали 15 голосами, в то время как для избрания мэром было необходимо иметь как минимум 18 голосов.

До голосования партии «Просвещенная Армения», «Процветающая Армения» и «Армянское возрождение» подписали меморандум, обязавшись поддержать кандидатуры Криста Марукяна. После же скандальной победы республиканского кандидата оппозиционные фракции приняли решение бойкотировать заседания Совета старейшин.

До сих пор не ясно, кто из представителей оппозиционных фракций нарушил меморандум. После скандального голосования представители оппозиции обвинили правящую партию в оказании давления на оппозиционных депутатов городского собрания. Избранный мэр Асланян и другие представители правящей партии отвергли подобные обвинения.

Как отметил Марукян, пока не ясно, присоединятся ли к их предложению о проведении новых выборов партии «Процветающая Армения» и «Армянское возрождение».