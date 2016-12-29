У армянской стороны позиционных потерь и раненых нет

Сегодня рано утром на участке государственной границы Армении юго-восточнее села Чинари Тавушской области азербайджанские войска впервые за последний год предприняли попытку диверсионного проникновения. У армянской стороны трое погибших, сообщает пресс-служба оборонное ведомство Армении.

Боестолкновение на государственной границе с применением снайперского оружия и гранатометов продолжалось до полудня, ситуация в данный момент спокойная. Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил Радио Азатутюн, что в ходе боев по защите государственной границы Армении погибли старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорьевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян.

По данным Министерства обороны Армении, предпринявшие попытку диверсионного проникновения азербайджанские вооруженные силы потеряли как минимум семерых военнослужащих, тело одного из них находится на армянских позициях.

Министерство обороны Азербайджана, тем временем, сообщает об одном «пропавшем без вести».

По словам Арцруна Ованнисяна, у армянской стороны раненых нет. Пресс-секретарь министра обороны также опровергает информацию о том, что в ходе боя армянская сторона понесла позиционные потери.

Минобороны Азербайджана, согласно АПА, сегодня также заявило, что«разведгруппа ВС Армении» попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но нарвалась на засаду азербайджанских подразделений и «была вынуждена отступить, понеся многочисленные потери в живой силе».

Министерство обороны Армении заявляет, что располагает «неопровержимыми доказательствами нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении», и утверждает, что «всю ответственность за совершенную провокацию несет военно-политическое руководство Азербайджана».

Минувшая ночь была неспокойной и на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск. По сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, вооруженные силы Азербайджана в ночь на 29 декабря на разных направлениях линии соприкосновения около 40 раз нарушили режим прекращения огня, произведя в направлении армянских позиций более 750 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. Согласно сообщению, наиболее интенсивными нарушения были на восточном (Акна) направлении зоны соприкосновения. Передовые части Армии обороны не прибегали к ответным действиям.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сообщил Радио Азатутюн, что Армия обороны потерь не понесла. По словам Бабаяна, с учетом и прежде фиксировавшейся со стороны Азербайджана активности в праздничные дни, контроль на передовой усилен.