Россия молчит про 53-ю бригаду и трейлер с «Буком» – следственная группа

Зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили пассажирский самолет рейса MH17, принадлежал 53-й бригаде противовоздушной обороны России, основанной в городе Курск, заявил Фред Вестербеке, председатель Международной следственной группы (JIT), которая занимается расследованием катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Сейчас на военной базе вблизи города Утрехт (Нидерланды) группа представила промежуточные результаты своей работы. «Учитывая эту констатацию, возникают вопросы, сама бригада была активно вовлечена в сбивание самолета рейса MH17 в 2014 году. Это важный вопрос, который JIT все еще расследует. Российская Федерация до сих пор не ответила Международной следственной группе, был ли «Бук» 53-й бригады использован на востоке Украины, и применяли ли его для сбивания самолета. Мы обращались к России с требованием предоставить нам всю информацию, которая может быть важна для нас, согласно резолюции Совета безопасности ООН», – заявил Вестербеке.