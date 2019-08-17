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Протесты за честные выборы в Москве. Фотогалерея

В Москве прошли две акции протеста за честные выборы в Московскую городскую думу. Первая – митинг партии КПРФ на проспекте Сахарова, на нее пришли не менее четырех тысяч человек. Вторая – серия одиночных пикетов на Бульварном кольце.
Митинг сторонников КПРФ на проспекте Сахарова
1 Митинг сторонников КПРФ на проспекте Сахарова
Митинг сторонников КПРФ на проспекте Сахарова
2 Митинг сторонников КПРФ на проспекте Сахарова
Митинг сторонников КПРФ на проспекте Сахарова
3 Митинг сторонников КПРФ на проспекте Сахарова
Митинг сторонников КПРФ на проспекте Сахарова
4 Митинг сторонников КПРФ на проспекте Сахарова

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