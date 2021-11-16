Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Видео

Польские силовики применили слезоточивый газ и водомет против мигрантов, пытающихся прорваться с белорусской стороны

Польские силовики применили слезоточивый газ и водомет против мигрантов, пытающихся прорваться с белорусской стороны
Embed
Польские силовики применили слезоточивый газ и водомет против мигрантов, пытающихся прорваться с белорусской стороны

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00

Мигранты, пришедшие накануне к КПП "Брузги-Кузница", бросают камни и бутылки в польских силовиков и пытаются сломать участок забора, чтобы попасть на территорию ЕС. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет

Категории

Back to top
XS
SM
MD
LG