Польские силовики применили слезоточивый газ и водомет против мигрантов, пытающихся прорваться с белорусской стороны

Мигранты, пришедшие накануне к КПП "Брузги-Кузница", бросают камни и бутылки в польских силовиков и пытаются сломать участок забора, чтобы попасть на территорию ЕС. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет