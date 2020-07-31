Белорусские выборы: митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске

Вечером 30 июля в парке Дружбы народов в Минске прошел митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. По данным волонтерской службы «Весна», в разрешенной предвыборной акции приняли участие не менее 63 тысяч человек.



Напомним, что выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. В начале избирательной кампании были задержаны и арестованы некоторые оппозиционные кандидаты в президенты и их сторонники.



Сергей Тихановский – блогер, который собирался стать кандидатом в президенты Беларуси, а в итоге оказался в тюрьме. Валерий Цепкало – бизнесмен. Мужчина собирал подписи, планируя стать кандидатом в президенты страны, однако их не засчитали: на Цепкало появился компромат, который он, к слову, опровергает. Виктор Бабарико – бывший глава Белгазпромбанка, которого арестовали и обвинили в финансовых махинациях. Он также планировал стать кандидатом в президенты.



Однако есть три женщины: Светлана Тихановская, жена блогера Тихановского – зарегистрированный кандидат в президенты Беларуси. Мария Колесникова – представитель штаба Виктора Бабарики и Вероника Цепкало. Три женщины объединились в один штаб.



Показать больше Show less