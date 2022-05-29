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Итоги: возможны ли переговоры между Россией и Украиной?
30 минут назад
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Итоги: возможны ли переговоры между Россией и Украиной?
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Итоги: возможны ли переговоры между Россией и Украиной?
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Видео
"Выезжаем просто из пекла. Уже колесами это чувствуем". Кадры с передовой в Донецкой области
Киев теряет территории и просит у Запада тяжелое вооружение
Главное: наступление на Донбассе и голод из-за войны в Украине
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