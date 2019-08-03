Итоги: конец эпохи разоружения

Долгая дорога в Белый дом: второй раунд дебатов для кандидатов-демократов. США, обвинив Россию в нарушениях, вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: конец эпохи разоружения? Московские протесты: начало новой волны несогласия или конец старой? Гость студии – политолог Стивен Бланк