Главное: Мария Колесникова подозревается в попытке захвата власти в Беларуси

Мария Колесникова нашлась в СИЗО, ее подозревают в попытке захвата власти в Беларуси. Задержан еще один оппозиционер – юрист Максим Знак. Протесты на улицах продолжаются. Светлана Тихановская обращается к россиянам, просит не доверять государственным СМИ, а Александр Лукашенко этим же СМИ объясняет свое появление с автоматом. В России штаб Алексея Навального презентует свою стратегию "Умного голосования", цель которого – не дать победить на местных выборах единороссам