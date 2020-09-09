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Главное: Мария Колесникова подозревается в попытке захвата власти в Беларуси

Главное: Мария Колесникова подозревается в попытке захвата власти в Беларуси
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Главное: Мария Колесникова подозревается в попытке захвата власти в Беларуси

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Мария Колесникова нашлась в СИЗО, ее подозревают в попытке захвата власти в Беларуси. Задержан еще один оппозиционер – юрист Максим Знак. Протесты на улицах продолжаются. Светлана Тихановская обращается к россиянам, просит не доверять государственным СМИ, а Александр Лукашенко этим же СМИ объясняет свое появление с автоматом. В России штаб Алексея Навального презентует свою стратегию "Умного голосования", цель которого – не дать победить на местных выборах единороссам

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