Сегодня, 5 октября, Франция воздала последние почести всемирно известному французскому певцу и композитору армянского происхождения Шарлю Азнавуру, скончавшемуся 1 октября в возрасте 94 лет. Лидеры Франции и Армении - президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Никол Пашинян - назвали его культурным гигантом и одним из величайших шансонье 20-го века в ходе национальной церемонии прощания в Париже, которая прошла в почетном дворе Дома Инвалидов - месте захоронения героев Франции , в частности Наполеона.