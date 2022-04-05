"День боевых действий означает месяц разминирования". Саперы в Буче повсюду находят растяжки и мины – в том числе на телах убитых
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В освобожденной украинскими военными Буче работают судмедэксперты, следователи и саперы. Растяжки и мины находят повсюду: в квартирах, в пожарных и в полицейских частях, в багажниках и на дверях гражданских машин, даже на телах убитых мирных жителей
"День боевых действий означает месяц разминирования". Саперы в Буче повсюду находят растяжки и мины – в том числе на телах убитых