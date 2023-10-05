Вечер: более 50 жертв ракетного удара по Харьковской области

Как минимум 51 человек стали жертвами обстрела села Гроза в Харьковской области Украины, шестеро пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы. Владимир Зеленский прилетел в Испанию на саммит Европейского политического сообщества и сделал несколько громких заявлений. В России, на Валдайском форуме, Владимир Путин тоже выступил с речью. Российским спортсменам из Санкт-Петербурга запретили выезжать за границу без предварительного разрешения специального комитета