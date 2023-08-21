Аппарат "прекратил свое существование": что известно о провале миссии "Луна-25"

Аппарат "Луна-25" достиг Луны, но после этого "прекратил свое существование", сообщил Роскосмос. Что именно пошло не по плану, выясняет специальная комиссия. Проект стоимостью $130 миллионов провален. Но несмотря на неудачу миссии "Луна-25", Россия планирует вывести на орбиту Луны спутник "Луна-26" в 2027 году, а затем посадить аппараты "Луна-27" и "Луна-28" - хотя раньше Роскосмос собирался совершить три лунных запуска до 2025 года