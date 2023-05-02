Джаред Лето в костюме кошки Шупетт и другие отсылки к Лагерфельду: в Нью-Йорке прошел модный бал Met Gala

В этом году главным мотивом вечера Мет Гала стало творчество покойного модельера Карла Лагерфельда. Он был креативным директором домов моды Chanel и Fendi, а также своего одноименного бренда.
Дизайнер был известен любовью к черно-белым костюмам, жемчугу и высоким воротничкам. Поэтому при выборе образа гости, непременно, принимали это во внимание. ((9179))
ЛАЙФ
Первой на ковровой дорожке появилась главный редактор журнала Vogue Анна Винтур. Она же - уже в 28 раз - была в числе организаторов вечера.
Рианна, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбел, Джиджи Хадид и еще сотни приглашенных гостей посетили этот бал.
Среди них была также баскетболистка Бриттни Грайнер. В прошлом году она попала в российскую колонию из-за гашишного масла для вейпа. Позднее Грайнер вернулась в США в результате обмена. ((9220))
Для супермодели Карли Клосс и теннисистки Серены Уильямс - вечер стал поводом, чтобы публично объявить о своей беременности.
Но особое внимание привлекли звезды, наряды которых относились к талисману Лагерфельда - его белому коту Шупетту.
В огромном пушистом костюме скрывался певец и актер Джаред Лето .
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Jared Leto, actor: ((4432270))
"C'est moi Choupette. I'm so happy! Thank you!"
Не менее экстравагантным котом показал себя певец Lil Nas X ((лил наз экс)) - в наряде из серебряной краски и жемчуга. Не оставила без внимания Шупетта и певица Doja cat. ((9213))
Мет Гала - это благотворительный вечер в Нью-Йоркском музее искусств Метрополитен. Попасть на него можно только по приглашению, но и билет купить придется. Он стоит 50 тысяч долларов, а цена на столик начинается с 300 тысяч. Эти средства пойдут Институту костюма.
Но кое-кто хотел попасть на бал явно без приглашения. На ковровой дорожке заметили таракана. И хотя на вечер его и не пустили, сфотографироваться он все же успел.
ЛАЙФ ((9267))
Бал Мет Гала - это символ открытия ежегодной выставки моды Института костюма. В этот раз ее название - "Карл Лагерфельд: линия красоты" - и посвящена она работе и жизни дизайнера. Лагерфельд умер четыре года назад в возрасте 85 лет. Но искренние и восторженные отзывы звучат о нем до сих пор. ((9133))
Джаред Лето в костюме кошки Шупетт и другие отсылки к Лагерфельду: в Нью-Йорке прошел модный бал Met Gala
Традиционно на Met Gala звезды шоу-бизнеса приходят в экстравагантных нарядах. В этом году бал был посвящен памяти недавно ушедшего из жизни модельера Карла Лагерфельда. Он обожал черно-белые платья, веера, жемчуг и свою белоснежную кошку: многие участники использовали все это в своих костюмах
В этом году главным мотивом вечера Мет Гала стало творчество покойного модельера Карла Лагерфельда. Он был креативным директором домов моды Chanel и Fendi, а также своего одноименного бренда.