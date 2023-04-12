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Госдума планирует ввести запрет на выезд из страны для призывников, получивших повестку

Госдума планирует ввести запрет на выезд из страны для призывников, получивших повестку
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Госдума планирует ввести запрет на выезд из страны для призывников, получивших повестку

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Госдума планирует ввести электронные повестки. Они будут считаться врученными сразу же после их размещения в личном кабинете военнообязанного, например, на сайте Госуслуг. В этот же день призывник, согласно поправкам, станет невыездным. Разрешение покинуть страну в отдельных случаях можно будет получить только после посещения военкомата. Пресс-секретарь Кремля уверяет, что нововведения коснутся лишь срочников. Но журналисты узнали, что с помощью электронных повесток в будущем, вероятно, будет организована и мобилизация.

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