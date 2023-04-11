Последствия утечки секретных документов Пентагона

Украине пришлось изменить свои военные планы после утечки в сеть документов, которые могли описывать как США и НАТО помогали Украине готовиться к контрнаступлению. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из окружения Владимира Зеленского. Хотя официально украинские власти называют все, что было опубликовано - фейком и заявляют о российском следе в истории с утечкой. Минобороны США продолжают проверять достоверность «слитых» документов. В Кремле их назвали "интересными".