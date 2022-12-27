Россия принуждает Армению предоставить коридор Азербайджану, присоединиться к союзному государству – секретарь Совбеза

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил вчера в прямом эфире Общественного телевидения, что вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении 13 сентября, а также закрытие Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, укладываются в рамки давления России на Армению. По словам Григоряна, именно в этом состоит причина кризиса в армяно-российских отношениях, который ярко выражен в последнее время.

«Это широкий контекст, так сказать, в контексте поддержки Азербайджана в плане получения какой-то дороги в так называемой коридорной логики через территорию Армении. Армения продолжает сопротивляться этому. Кстати, могу четко сказать, что с этим связана и эскалация 13 сентября, и в основном это является основой или мотивом всего кризиса», - заявил Григорян.

На вопрос ведущего, делается ли все это ради коридора, секретарь Совбеза Армении ответил так: «В том числе. Другими словами, за экстерриториальный коридор через территорию Армении».

«Это давление в Лачине, эти события?» — на эти слова ведущего Григорян отреагировал так: «Естественно, из-за этого все давление».

Секретарь Совета безопасности Армении также впервые подтвердил заявления некоторых провластных армянских депутатов о том, что Россия принуждает Армению к вступлению в союзное государство. Григорян заявил, что Армения сопротивляется этому желанию стратегического союзника и получает ответ в виде военного давления. Секретарь Совбеза подчеркнул, что согласно Конституции, Армения является суверенным государством и останется им, и что защита суверенитета является миссией нынешнего армянского правительства.

«Что касается союзного государства, то, естественно, отсюда идет и давление на Армению. И всякий раз, когда армянская демократия и демократическая система сопротивляются этому, она получает иные виды давления, в виде военной силы», - заявил Армен Григорян.