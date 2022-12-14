Россия планирует большое наступление

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия вновь планирует большое наступление. Оно начнется скорее всего, в конце января - начале февраля. Внезапная проверка боевой готовности армии началась в Беларуси. На военный аэродром в Мачулищах, прилетели российские самолеты МиГ-31К, они способны запускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Военные эксперты предполагают, что может готовиться нападение на Украину с территории Беларуси, возможно в нем будут участвовать и белорусские подразделения. Подготовка к этому манёвру идёт,— считают эксперты, но проблемой для Путина остаётся нехватка бойцов для их отправки на фронт и необходимость дополнительной мобилизации.