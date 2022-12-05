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Российская армия пытается окружить Бахмут

Российская армия пытается окружить Бахмут
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Российская армия пытается окружить Бахмут

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Для российских военных Бахмут стал целью номер один, отмечают СМИ. Город пытаются окружить. Там постоянные обстрелы. При этом в Бахмуте остаются мирные жители. Власти Украины подтвердили гибель пяти добровольцев из Грузии во время боев в этом районе. Украинские регионы в понедельник днём подверглись новым ударам - воздушная тревога была объявлена по всей стране. "Укрэнерго" заявила о попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры. Российская сторона обвинила ВСУ в новых ударах по Донецку.

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