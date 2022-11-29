Apple может недосчитаться миллионов новых iPhone

Власти Китая подавили городские беспорядки, возникшие из-за строгих карантинных мер против COVID-19. Накануне, по словам местных жителей, из-за локдауна в собственном доме сгорели десять человек – они не смогли открыть двери и выйти на улицу. Протесты проходят и на главном сборочном производстве iPhone. Foxconn запирает своих сотрудников на производстве, они отказываются выходить на работу и увольняются. Это грозит Apple миллионами недопроизведенных iPhone линейки Pro — перед Рождеством и Новым годом, когда спрос на смартфоны традиционно растет.