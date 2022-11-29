Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Видео

Apple может недосчитаться миллионов новых iPhone

Apple может недосчитаться миллионов новых iPhone
Embed
Apple может недосчитаться миллионов новых iPhone

No media source currently available

0:00 0:04:06 0:00
Прямая ссылка

Власти Китая подавили городские беспорядки, возникшие из-за строгих карантинных мер против COVID-19. Накануне, по словам местных жителей, из-за локдауна в собственном доме сгорели десять человек – они не смогли открыть двери и выйти на улицу. Протесты проходят и на главном сборочном производстве iPhone. Foxconn запирает своих сотрудников на производстве, они отказываются выходить на работу и увольняются. Это грозит Apple миллионами недопроизведенных iPhone линейки Pro — перед Рождеством и Новым годом, когда спрос на смартфоны традиционно растет.

Категории

Back to top
XS
SM
MD
LG