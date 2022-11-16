Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Видео

Взрывы в Польше: НАТО возлагает ответственность на Москву

Взрывы в Польше: НАТО возлагает ответственность на Москву
Embed
Взрывы в Польше: НАТО возлагает ответственность на Москву

No media source currently available

0:00 0:20:22 0:00
Прямая ссылка

Польская полиция продолжает работать на месте падения ракеты в небольшом городе Пшеводув. Накануне там произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Страны НАТО провели экстренное совещание, Первые результаты расследования падения ракет в Польше. В небольшом городе Пшеводув накануне там произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Страны НАТО провели экстренное совещание. Украина просит допустить своих специалистов на место падения ракеты. Россия причастность к падению ракет в Польше отрицает.

Категории

Back to top
XS
SM
MD
LG