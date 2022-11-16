Взрывы в Польше: НАТО возлагает ответственность на Москву

Польская полиция продолжает работать на месте падения ракеты в небольшом городе Пшеводув. Накануне там произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Страны НАТО провели экстренное совещание, Первые результаты расследования падения ракет в Польше. В небольшом городе Пшеводув накануне там произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Страны НАТО провели экстренное совещание. Украина просит допустить своих специалистов на место падения ракеты. Россия причастность к падению ракет в Польше отрицает.