Россия выводит войска из Херсона

Министр обороны России Сергею Шойгу отдал приказ вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. С таким предложением выступил командующий российской группировкой в Украине, генерал Сергей Суровикин, так как, по его словам, полноценно снабжать город и окрестности – невозможно. Украина скептически отнеслась к заявлениям россиян по поводу отвода войск из Херсона. Говорить об освобождении города пока туда не вернётся украинский флаг, рано, — заявили в офисе украинского президента