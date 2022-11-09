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Россия выводит войска из Херсона

Россия выводит войска из Херсона
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Россия выводит войска из Херсона

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Министр обороны России Сергею Шойгу отдал приказ вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. С таким предложением выступил командующий российской группировкой в Украине, генерал Сергей Суровикин, так как, по его словам, полноценно снабжать город и окрестности – невозможно. Украина скептически отнеслась к заявлениям россиян по поводу отвода войск из Херсона. Говорить об освобождении города пока туда не вернётся украинский флаг, рано, — заявили в офисе украинского президента

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